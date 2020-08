Nel Sorano, i militari della locale Compagnia in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa lo scorso 11 agosto dalla Procura della Repubblica di Cassino, hanno tratto in arresto un 51enne del luogo (già censito per reati contro la persona ed il patrimonio).

I fatti

L’uomo, lo scorso 2 luglio si rendeva responsabile dei reati di “lesione personali aggravate e maltrattamenti” nei confronti della moglie convivente, colpendola con calci e pugni procurandogli delle lesioni giudicate guaribili in gg.4 s.c. dall’Ospedale Civile di Sora.

La malcapitata, che già in passato era stata oggetto di continue violenze da parte del marito, sporgeva denuncia querela a seguito della quale, la competente Autorità Giudiziaria, emetteva un’ordinanza di custodia cautelare a carico dello stesso, eseguita il 4 agosto u.s., data in cui veniva tratto in arresto e posto ai domiciliari in un’abitazione diversa da quella coniugale.

Il 10 agosto il predetto veniva sorpreso all’interno dell’abitazione della moglie con l’intento di continuare con i maltrattamenti, ma veniva tratto in arresto per il reato di “evasione” e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

Il provvedimento odierno è stato quindi emesso dalla predetta A.G. per aggravamento della pena a seguito dei fatti sopra esposti. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Latina.