Ad Alatri, i militari del NORM della locale Compagnia, nell’ambito di predisposti servizi finalizzati al controllo del territorio tesi al contrasto dei reati in genere, hanno deferito in stato di libertà per “rifiuto accertamento dello stato di ebbrezza alcolica”, un 41enne del luogo (già censito per analogo reato).

I fatti

L’uomo, notato dai militari mentre alla guida della propria autovettura mentre procedeva a zig zag, veniva prontamente fermato evitando che potesse arrecare danni a cose e persone, invitandolo a sottoporsi ai previsti accertamenti presso una struttura sanitaria, tendenti ad accertare il suo tasso alcolico.

Lo stesso rifiutava l’invito, motivo per il quale veniva deferito in stato di libertà con il conseguente ritiro della patente di guida ed il sequestro amministrativo del veicolo.