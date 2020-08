Servizi raccolta rifiuti urbani garantiti anche a Ferragosto

Minerva comunica a tutti i cittadini dei comuni serviti (Colleferro, Segni, Labico, Genazzano, Carpineto Romano, Gavignano, Gorga, Nemi, Capranica Prenestina) che la raccolta dei rifiuti urbani si svolgerà regolarmente anche nella giornata del 15 Agosto. I conferimenti presso l’isola ecologica di Labico saranno anticipati a venerdì 14. L’azienda, di concerto con i comuni soci, vuole garantire continuità al servizio e nessun disagio alla cittadinanza. Vogliamo ringraziare i nostri operatori per il loro costante impegno e per ogni maggiore informazione oltre al numero verde è sempre a disposizione il sito aziendale www.minervambiente.it.

Minerva Scarl: entrato oggi in servizio il primo camion acquistato dalla società

Colleferro, 13 Agosto 2020. E’ entrato in servizio oggi il primo camion acquistato dalla società Minerva scarl che, dopo l’avvio operativo a Dicembre 2019, ha avviato una serie di investimenti. Il primo tra i mezzi acquistati è un Iveco Stralis 410, un mezzo scarrabile per la logistica delle raccolte differenziate che la società sta implementando su tutti i 9 comuni serviti. Un camion euro cinque, tre assi, di circa 13 mila di cilindrata che permetterà di migliorare la gestione dei servizi e che ha permesso di sostituire il precedente mezzo, in affitto dal precedente gestore, datato 1997, con oltre 3 milioni di chilometri e non più a norma antinquinamento.

Inizia con questo primo acquisto una serie di investimenti che, di pari passo con il previsto aumento del capitale sociale che si concluderà ad ottobre, potrà permettere alla società entro pochi mesi di consolidarsi e riorganizzare le proprie attività, i servizi e la gestione della flotta aziendale.