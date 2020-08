Dall’azienda sanitaria locale non sono stati registrati accessi al Pronto Soccorso dell’Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno di persone con sintomatologia legata allo sviluppo di tale rogo. Come misura di estrema cautela, specificano dalla Asl Roma 6, in attesa che si definiscano i profili di rischio per la popolazione effettivamente interessate alle esalazioni, si invitano i cittadini ad effettuare un preliminare e accurato lavaggio di frutta e verdura prodotta in loco con acqua corrente potabile prima di consumarle.