Marino, Santa Maria delle Mole festeggia i 106 anni di Severina Lubrani

“Facciamo i più calorosi e sentiti auguri alla signora Severina Lubrani, cittadina marinese di Santa Maria delle Mole, che quest’oggi spegne 106 candeline.

Marino, Severina Lubrani compie 106 anni. Gli auguri di Silvani, Venanzoni e Iozzi

Un traguardo straordinario per Severina, cittadina marinese più longeva, che incarna senza dubbio un’importante memoria storica del nostro territorio. Fa piacere sottolineare che la signora Severina Lubrani, nota per la sua cordialità e vivace intelligenza, a marzo accettò il nostro invito ad essere graditissima ospite della mostra dedicata al settantacinquesimo anniversario del diritto di voto alle donne, che purtroppo non si è potuta svolgere l’8 marzo scorso a causa della terribile emergenza per il contagio da Covid-19.

La mostra è stata poi esposta il 2 giugno 2020 nello spazio esterno di BiblioPop all’interno della deliziosa cornice del parco adiacente la biblioteca, intitolato a Maura Carrozza. A tale proposito affermiamo con profonda soddisfazione che il Consiglio Comunale di Marino ha approvato nei mesi scorsi la mozione, da noi promossa e sottoscritta, per l’intitolazione di una piazza – strada alle “21 Madri Costituenti” e al “2 giugno”.

Siamo, quindi, molto orgogliosi di poter annoverare fra le nostre concittadine la signora Severina Lubrani. Una donna che prese parte, il 2 giugno 1946, al primo voto femminile in occasione del referendum istituzionale che sancì la vittoria della Repubblica sulla monarchia. Siamo altrettanto felici di festeggiare i suoi 106 anni. Auguri Severina!”.

Così in una nota i consiglieri comunali del Partito Democratico, Franca Silvani e Gianfranco Venanzoni, e dell’Unione di Centrosinistra, Enrico Iozzi.