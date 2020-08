Continua incessante l’attività di prevenzione e repressione dei reati da parte della Polizia Stradale di Frosinone.

La Polizia stradale sottopone a fermo amministrativo una Ferrari noleggiata abusivamente

Nella giornata di ieri gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino, durante dei controlli in Autostrada, ha sottoposto a controllo un’autovettura Ferrari che, a seguito di accurate verifiche da parte del personale, è risultata essere stata immatricolata per uso privato ma di fatto, in violazione delle leggi vigenti, era stata noleggiata a terzi.

Sempre nella stessa giornata sono state sequestrate due autovetture sprovviste della polizza assicurativa; una delle due, inoltre, nonostante fosse a tutt’oggi sottoposta a sequestro amministrativo in quanto già sorpresa priva di copertura assicurativa, continuava a circolare su strada.

Nelle maglie dei controlli dei poliziotti è caduto anche un autotrasportatore che era alla guida con la carta del conducente di un’altra persona; per quest’ultimo si è provveduto al ritiro della patente.