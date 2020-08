Il Frosinone Calcio ci è riuscito ancora. Partito sfavorito in questi play off, è riuscito a ribaltare all’ultimo la partita secca con il Cittadella e stavolta, dopo aver perso in casa per 0 a 1, è riuscito a vincere per 2 a 0 in casa del Pordenone. Adesso si giocherà la finale per accedere alla Serie A. Ecco quando si giocherà.

Finale play off Serie B: quando si giocherà Frosinone-Spezia

Frosinone-Spezia si giocherà domenica 16 agosto alle ore 21:00. Il ritorno, invece, ovvero Spezia-Frosinone, si giocherà invece giovedì 20 agosto, sempre alle 21:00. A passare il turno, in caso di parità, sarà lo Spezia, poiché è arrivato piazzato meglio dei ciociari in questo campionato di Serie B (terzo, mentre il Frosinone ottavo). Dunque, i gialloblu partiranno ancora una volta con gli sfavori del pronostico.

Tuttavia, la maggiore esperienza rispetto ai liguri potrebbe far la differenza.