Asl Frosinone, tamponi da effettuare prima di recarsi in viaggio: ecco dove, come e quando

Provincia di Frosinone – Tamponi per chi viaggia all’estero presso i drive in di Frosinone e Cassino.

Come fare e dove recarsi

Da oggi, 12 agosto, tutti i cittadini della Provincia di Frosinone, che devono recarsi in viaggio verso gli stati esteri che lo richiedono, possono effettuare i tamponi necessari per la rilevazione del SARS-CoVi2 recandosi presso le strutture drive in della ASL di Frosinone, muniti di ricetta su carta semplice del Medico dell’Ambulatorio della Medicina del Viaggiatore della ASL o del Medico di Medicina Generale, del Pediatra o di un Medico Specialista Ambulatoriale.

I test sono a totale carico dell’assistito, a differenza dei tamponi previsti per motivi di Sanità Pubblica e del controllo della diffusione del Covid che, invece, sono gratuiti per tutti i cittadini individuati dalla ASL nel corso delle indagini epidemiologiche dei casi positivi registrati sul territorio.

Dove e quando effettuare i tamponi

Chi è interessato, munito della prescrizione rilasciata come sopra, può recarsi tutti i giorni, esclusi i festivi, presso uno sportello CUP dell’Azienda, per effettuare il pagamento e ricevere una doppia ricevuta. Potrà quindi effettuare il tampone presentando la ricevuta del pagamento al drive in situato presso l’Ospedale Spaziani di Frosinone (aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13) o presso il drive in di Cassino su via Casilina (di fronte vecchio Ospedale – aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30).

Quanto costa il tampone Covid-19

Il costo del test molecolare diagnostico è di 69,88 Euro.

Tempi dei risultati

Il risultato del tampone sarà disponibile dopo 24 ore.

Ufficio Stampa ASL FR

FOTO DI REPERTORIO