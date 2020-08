Paliano, nuovo caso positivo al Covid-19: per la prima volta è di giovane età

Paliano (FR) – Nuovo caso positivo al Covid-19.

L’annuncio del Sindaco

Il Sindaco Domenico Alfieri annuncia un nuovo caso di positività al Coronavirus a Paliano:

“L’emergenza Covid non è terminata neanche nella nostra Città.

Mi è stato comunicato ora un nuovo caso positivo e per la prima volta di giovane età.

Non possiamo e non dobbiamo mollare la presa e dobbiamo continuare a tenere alta la guardia.

Usiamo la mascherina e manteniamo il distanziamento.

Non vanifichiamo tutto!”

