Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera 15 agosto 2020. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, sabato 15 agosto 2020: programmi in TV in onda stasera

RAI 1

20:35 – Techetechetè

21:25 – Una Storia da Cantare – Lucio Dalla

23:50 – TG1 60 Secondi

23:53 – Una Storia da Cantare – Lucio Dalla

00:20 – Rai – News24

RAI 2

21:05 – Incubo in Paradiso

22:45 – Bull Un fantastico viaggio

23:30 – TG2 Dossier

00:15 – TG2 Storie. I racconti della settimana

00:55 – TG 2 Mizar

RAI 3

20:30 – C’era una volta il West

23:30 – TG Regione

23:35 – TG3

23:44 – Meteo 3

23:50 – TG3 Agenda del Mondo Estate

00:00 – Amore Criminale

RAI 4

21:20 – Codice Fantasma

22:41 – Grimsby – Attenti a quell’altro

23:55 – Supernatural XI ep.10

00:35 – Supernatural XI ep.11

01:14 – Supernatural XI ep.12

CANALE 5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – LA SAI L’ULTIMA?

00:31 – PRESSING CHAMPIONS LEAGUE

ITALIA 1

20:40 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL TROFEO

21:30 – STARDUST – 1 PARTE

22:20 – TGCOM

22:23 – METEO.IT

22:26 – STARDUST – 2 PARTE

00:14 – SPORT SCIENCE – 5

01:05 – SPORT SCIENCE – 7

CANALE 20

20:42 – THE BIG BANG THEORY II – IL BINARIO DEL TERMINATOR

21:04 – BLADE – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – BLADE – 2 PARTE

23:39 – REPO MEN – 1 PARTE

RETE 4

21:27 – SABRINA – 1 PARTE

22:05 – TGCOM

22:07 – METEO.IT

22:11 – SABRINA – 2 PARTE

00:00 – C’ERA UNA VOLTA IL …MUSICARELLO – BEST – PUNT.4

CINE 34

21:10 – UN BOUNTY KILLER A TRINITA’ – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – UN BOUNTY KILLER A TRINITA’ – 2 PARTE

22:55 – CIAKMULL, L’UOMO DELLA VENDETTA

00:45 – SABATO DOMENICA E LUNEDI’

02:40 – LA FORZA DEL DESTINO

RAI MOVIE

21:10 – I figli della mezzanotte

23:40 – Hector e la ricerca della felicità

01:45 – Donna Flor e i suoi due mariti

03:15 – Easy Rider

PARAMOUNT CHANNEL

21:10 – Surf’s Up – I re delle onde

22:30 – Surf’s Up 2 – Uniti per vincere

00:00 – Killers

01:30 – Uomini di parola

IRIS

21:00 – ARLINGTON ROAD – L’INGANNO

23:29 – SEDUZIONE PERICOLOSA

01:43 – TIME X – FUORI TEMPO MASSIMO

TV8

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Trieste

21:30 – In mezzo scorre il fiume

23:45 – Buon compleanno Mr. Grape

01:45 – Coppie che uccidono Ep. 8

TV9

21:25 – Three Identical Strangers

23:30 – Il giorno del giudizio Ep.1

01:45 – Vizi d’Egitto 1′ Stagione Ep.1

02:40 – Vizi d’Egitto 1′ Stagione Ep.2

CIELO

20:45 – Affari di famiglia L’asso nella manica

21:15 – Le malizie di Venere

23:15 – The Mary Millington Story – La regina del porno Made in UK

01:00 – Porno Valley Ep. 9

LA7

20:35 – Uozzap

21:15 – Laguna blu

23:15 – Lady Henderson presenta

01:15 – TG LA7 Notte

01:25 – Uozzap

LA7 D

20:10 – I menù di Benedetta

21:30 – Professor T.

03:10 – I menù di Benedetta

SPIKE

21:30 – Transformers

23:40 – Broken Trail – Un viaggio pericoloso 1

01:30 – Broken Trail – Un viaggio pericoloso 2

03:10 – True Justice Stagione 1 Episodio 04

TOP CRIME

21:10 – Tenente Colombo: Indagini ad incastro – 1 PARTE

21:57 – TGCOM24

21:58 – METEO.IT

22:00 – Tenente Colombo: Indagini ad incastro – 2 PARTE

23:05 – THE MENTALIST II – PATTO ROSSO SANGUE

23:55 – THE MENTALIST II – UNA GARA ROSSO PICCANTE

00:45 – GONE – LA BAMBINA SCOMPARSA

GIALLO TV

21:10 – Tandem 3′ Stagione Ep.5

22:10 – Tandem 3′ Stagione Ep.6

23:20 – Tandem 3′ Stagione Ep.7

00:30 – Tandem 3′ Stagione Ep.8

01:40 – Law & Order 1′ Stagione Ep.14

02:35 – Law & Order 1′ Stagione Ep.15