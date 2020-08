Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, domenica 16 agosto 2020: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techetechetè

21:25 Non dirlo al mio capo 2

23:40 Speciale Tg1

00:45 RaiNews24

01:20 Pagliacci

03:15 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:05 Frosinone. Calcio: Campionato Italiano di Serie B Play Off – Finale di andata Frosinone

23:30 La Domenica Sportiva Estate

00:30 Felicità – La stagione delle buone notizie

01:15 Protestantesimo

01:45 L’arbitro

03:10 Rex Una promessa dal passato

03:55 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:30 Sapiens Doc

21:25 Black Butterfly

23:10 TG Regione

23:15 TG3

23:31 Meteo 3

23:35 Hic Sunt Leones

00:25 Fuori Orario. Cose (mai) viste

00:30 Palcoscenico – Rossini Opera Festival 2000/La Cenerentola

03:20 La Bohème

4 Rete 4

21:25 Una Serata… Bella per Te, Mogol

00:32 Woodstock-Tre Giorni di Pace, Amore e Musica

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Il Consiglio Dei Papà – Council Of Dads

22:10 Non Sto Bene – Council Of Dads

23:00 Chi Vuoi Essere? – Council Of Dads

23:50 La Sesta Fase – Council Of Dads

00:38 Portatemi Stanton – Rise

01:38 Tg5

02:12 Meteo.It

02:13 Paperissima Sprint Estate

6 Italia 1

20:40 Vittima O Assassino? – C.S.I. – Scena del Crimine

21:30 R.I.P.D. – Poliziotti Dall’Aldilà

23:26 Role Models

01:20 Speciale – Lincoln Rhyme – Caccia Al Collezionista di Ossa

01:22 E-Planet

01:45 Lo Spirito Bambino – Constantine

02:30 Studio Aperto – la Giornata

02:42 Sport Mediaset – la Giornata

02:57 Media Shopping

03:12 Django Spara per Primo

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Uozzap

21:15 Atlantide

00:45 Tg La7

00:55 Uozzap

01:30 Storia di un soldato

03:15 Il Commissario Cordier

8 TV8

21:00 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Gomorra – La serie

23:15 First Kill

00:55 Abduction – Riprenditi la tua vita

02:40 I combattenti

9 NOVE

20:20: Little Big Italy – Lima

21:40: Pane, amore e…

23:35: Finché giudice non ci separi

01:05: Operazione N.A.S.

02:45: Delitti a circuito chiuso

20 Venti

20:37 Il Padre di Charlie Perde la Testa – Anger Management II

21:04 Sin City – una Donna per Cui Uccidere

23:21 Highlights Champions League

23:47 Blade

02:07 Noi Siamo Terrestri – II Parte – The 100

02:47 L’ Esca Perfetta – Taken

03:27 La Ballata di D.B. Cooper – Renegade IV

21 Rai 4

21:22 Open Water 3 – Cage Dive

22:41 Le regole del delitto perfetto V ep.13

23:27 Le regole del delitto perfetto V ep.14

00:17 Le regole del delitto perfetto V ep.15

01:07 Friend Request – La Morte ha il tuo profilo

02:40 Grimsby – Attenti a quell’altro

03:53 Senza Traccia VI ep.7

22 Iris

21:00 Psycho

23:32 Frenzy

01:49 Senza Possibilità di Fuga/Fuga Disperata

03:19 L’ Ultimo Agguato

23 Rai 5

20:44 Classical Destinations

21:15 Wild Caraibi

22:09 Di là dal fiume e tra gli alberi

23:04 Le Idi di Marzo

00:38 Tuttifrutti

01:05 Rai News Notte

01:08 Wild Caraibi

02:02 Di là dal fiume e tra gli alberi

02:57 Save the Date – Speciale Torino Danza Festival

03:28 Sentieri americani

24 Rai Movie

21:10 Torno indietro e cambio vita

22:40 Il giorno in più

00:40 Sacro e profano

02:00 1941 – Allarme a Hollywood

25 Rai Premium

20:20 Un Medico in Famiglia 8 – I ricordi non si vendono ep.4

21:20 Lilly Schonauer – Mia sorella… una sposa ribelle

23:00 Una Donna. Tre Vite – Angela

00:50 I Ragazzi del Muretto 2 – L’amore quello vero p.7

01:55 La cosa sulla soglia

26 Cielo

20:05 Affari al buio – Texas

20:30 Affari di famiglia

21:25 Le malizie di Venere

23:00 The Mary Millington Story

00:50 Porno Valley

01:45 The Right Hand – Lo stagista del porno

02:40 Mio figlio il pornoattore

03:25 Flesh Memory – Memorie di una camgirl

27 Paramount Network

21:10 Il mistero del principe Valiant

22:45 Le quattro piume

01:00 Casanova

02:55 Baywatch

28 TV2000

19:00 Santa Messa

20:00 Santo Rosario

20:30 Soul

21:00 Nord e Sud

22:40 Call the midwife. L’amore e la vita

23:35 Angelus

23:55 La compieta

00:15 Il Santo Rosario

00:40 Buonasera dottore

02:00 Una donna alla casa bianca

02:40 Le vie di Francesco

29 LA7d

19:20 Drop Dead Diva

20:25 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 The Dr. Oz Show

02:25 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Tradita – Betrayed – Ossessioni Pericolose

22:50 Sorelle Assassine – Ossessioni Pericolose

00:48 Vernice Light – L’ Arte del Viaggio

00:50 Modamania

01:30 Cambio Casa, Cambio Vita!

02:25 Divina Cocina

02:53 Il Mistero di Casa Aranda – Victor Ros

31 Real Time

20:00: Il castello delle cerimonie – Luigina e Davide

20:40: Il castello delle cerimonie – Valentina ed Eugenio

21:10: The Facchinettis – il mammo

21:40: The Facchinettis

22:10: 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – Labbra sigillate

23:50: Matrimonio a prima vista USA

01:20: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la coda

02:10: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – L’unicorno

03:00: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la rosacea

34 Cine34

21:10 40 gradi all’ombra del lenzuolo

23:08 Zucchero, miele e peperoncino

01:04 Ferragosto O.K.

35 Focus

20:15 Le Porte del Paradiso – Cose di Questo Mondo III

21:15 L’ Impero Perduto – Cose di Questo Mondo III

22:15 Inferno Siberiano – Cose di Questo Mondo III

23:15 Alla Scoperta Degli Appalachi – Wild Nord America III

00:15 Alaskan Summer

01:15 Indagini Ad Alta Quota V, 4 – Indagini Ad Alta Quota V

02:02 Tgcom24

02:04 16/08/2020 – Meteo Focus

02:05 Dighe: Pericolo Invisibile – Mega Disastri III

02:50 Il Lato Oscuro Dei Templari , 2 – il Lato Oscuro Dei Templari

38 Giallo

20:05: Tandem – Tutto per la musica

21:10: Profiling – Come sua madre

22:20: Profiling – Padri e figlie

23:25: Delitti in Svezia – Sentiero neroDelitti in Svezia

01:15: Law & Order – i due volti della giustizia – Tragico errore

02:05: Law & Order – i due volti della giustizia – il vero movente

02:55: Law & Order – i due volti della giustizia – il morso del serpente

39 TOP Crime

19:25 Law & Order: unità speciale

21:15 C.S.I. – Scena del crimine

23:01 Tenente Colombo: Indagini ad incastro

00:53 Il commissario schumann

49 Spike TV

21:30 Star Trek – Generazioni

23:40 Hard Luck – Uno strano scherzo del destino

01:20 The Detonator – Gioco mortale

03:00 Top Gear

52 DMAX

20:30: Airport Security Spagna

22:20: Nudi e crudi Francia – Caroline e Pascal

23:35: Undercut: l’oro di legno

00:30: Lockup: sorvegliato speciale – Pistole fumanti

01:20: Lockup: sorvegliato speciale – Droga

02:05: Lockup: sorvegliato speciale – Giovane coppia

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Francesca Mannocchi

20:30 Passato e Presente – Rosie e le americane in guerra

21:10 Film. Marina

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Rosie e le americane in guerra

01:05 Mare Nostrum-Lo stretto di Messina

02:05 Viaggio nell’Italia che cambia p.3

55 Mediaset Extra

21:15 Emigratis

23:55 Avanti un Altro

01:03 Tgcom24

01:05 Buona Domenica Story

59 Motor Trend

20:05: Affari a quattro ruote Francia

22:15: Macchine da soldi

23:40: Fast N’ Loud – il tempo sta finendo

00:30: Fast N’ Loud – la Datsun. 1a parte

01:15: Fast N’ Loud – la Datsun. 2a parte

02:05: Fast N’ Loud – la Ford

02:55: Fast N’ Loud – Ford 100

66 Italia 2

20:07 Alla Ricerca dell’Identità di Black – Dragon Ball Super

20:30 Fuga Dall’Isola di Ohara – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:55 Un Tuffo Nel Passato – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:20 L’ Acquisizione dell’Excelsior – The Big Bang Theory

21:50 La Suddivisione del Tesoro – The Big Bang Theory

22:15 L’ Alternativa Ai Pantaloni – The Big Bang Theory

22:40 Il Ritorno di Wheaton – The Big Bang Theory

23:11 Gli Spaghetti Catalizzatori – The Big Bang Theory

23:40 Grindhouse – Planet Terror

01:15 La Riunione Segreta – Camera Cafè

01:20 Cosa Pensi della Fusione? – Camera Cafè

01:25 Memoria – Camera Cafè

01:30 La Fiera del M.U.F.A.L. – Camera Cafè

01:35 Tavolino – Camera Cafè

01:40 Pacchetto Regalo – Camera Cafè

01:45 Impalcatura – Camera Cafè

01:50 L’ Altro Paolo – Camera Cafè

01:55 Occhio Nero – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101