Roma, neopatentato denunciato per per guida in stato di ebbrezza 

Questa notte l’VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale, in collaborazione con personale e unità cinofile della Polizia di Stato, ha eseguito controlli mirati nei vari quartieri di Roma 70, Appia Antica, VIII Colle, Ostiense ed Eur.

Controlli movida: neopatentato denunciato dalla Polizia Locale per guida in stato di ebbrezza

L’operazione è stata organizzata al fine di contrastare assembramenti, consumo irregolare di alcol, spaccio di droga e fenomeni di degrado ambientale.

Nell’ambito di tale attività sono stati controllati alcuni esercizi di somministrazione, oggetto di numerosi esposti e sono stati eseguiti accertamenti a persone e veicoli.

Durante le verifiche di Polizia stradale, i caschi bianchi hanno fermato un neopatentato di circa 20 anni, sorpreso alla guida di un mezzo, non di sua proprietà, in stato di alterazione etilometrica, aspetto per cui è stato deferito all’Autorita Giudiziaria.

Un altro soggetto è stato intercettato dai cani antidroga della Polizia di Stato fuori ad un locale e trovato in possesso di numerose banconote da 20 euro, aspetto che ha insospettito gli agenti e che ha portato all’individuazione di panetti di cocaina, rinvenuti presso la sua abitazione. Per tali motivi è scattato l’arresto.