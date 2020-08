Dalle ore 12 e 15 circa, la sala operativa dei vigili del fuoco di Roma ha inviato in via della Foce dell’Aniene diverse squadre di terra per domare un incendio inizialmente partito come sterpaglia e poi propagatosi all’interno di un autodemolitore.

L’incendio

I soccorritori dei vigili del fuoco stanno cercando di tagliare l’incendio affinché le fiamme non coinvolgano un campo nomadi abusivo ubicato a poche centinaia di metri dall’area coinvolta. Presenti le squadre di Nomentano (6a), Prati (9a), Montemario (8a), il carro autoprotettori (ta6), 3 autobotti (ab12, ab10, ab5), i D.o.s.1, il carro schiuma, la (1c) Capo Turno Provinciale.

Effettuati diversi lanci con elicottero Drago 57. Da segnalare i disagi legati ai residui della combustione al traffico veicolare e quello ferroviario (linea ferroviaria Roma nord).