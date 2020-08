Ceccano, rapina e ricettazione: 32enne di Roma nei guai

Nella mattinata odierna, in Ceccano, i militari della locale Stazione Carabinieri in esecuzione ad uno specifico Ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, traevano in arresto un 32enne di Roma, già ristretto presso la REMS di Ceccano e censito per reati contro il patrimonio e la persona, dovendo egli espiare una pena di anni 5, mesi 5 e giorni 10 di reclusione, oltre al pagamento della pena pecuniaria di euro 3.000, in quanto responsabile tra maggio e luglio 2018, in Roma, dei reati di rapina e ricettazione.

L’arrestato, come disposto dall’A.G. mandante, al termine delle formalità di rito veniva condotto presso la Casa di Reclusione di Roma Rebibbia.