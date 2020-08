Lavori stradali nel Comune di Velletri, oggi 8 agosto 2020, in via dei Cinque Archi.

Velletri, strada chiusa tra via Santa Maria dell’Orto e la SS7 Appia

Per permettere lo svolgimento dei lavori la strada è stata chiusa al traffico, precisamente tra via Santa Maria dell’Orto e la SS7 Appia, in entrambi i sensi di marcia.

La situazione del traffico appare congestionata nella zona di via dei Cinque Archi. La notizia è stata data da Astral Infomobilità, tramite i canali social del portale. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla situazione del traffico.

Foto di repertorio