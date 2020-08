Rocca di Papa, sospetto caso di coronavirus ad una bimba di 18 mesi

Una bambina di 18 mesi, residente da più di un anno nel Centro, è risultata positiva al primo tampone Covid-19 grazie ai controlli sanitari, effettuati quotidianamente su ordine della Vicesindaco già dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

La piccola è stata subito trasferita all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove si è in attesa dell’esito del secondo tampone.

Le parole del Vicesindaco Veronica Cimino

“Sono stati allertati immediatamente i tecnici dell’ASL Roma 6, che stanno facendo gli accertamenti su tutti gli ospiti e gli operatori del Centro – afferma la Vicesindaco, Veronica Cimino – insieme a tutte le altre procedure previste per il contenimento dell’eventuale contagio. Al momento non ci sono altri casi riscontrati. La struttura è sotto stretta osservazione. Si attende l’esito dei tamponi effettuati in data odierna per assumere ogni decisione necessaria al fine di tutelare la salute dei cittadini roccheggiani”.