Nel pomeriggio di ieri a Pontecorvo, lungo la S.P. 45 Ravano, i Carabinieri del NORM della locale Compagnia, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo un 27enne di Napoli, già censito per reati contro il patrimonio, contro la fede pubblica e contro l’economia pubblica.

Ecco cosa è successo

Dagli accertamenti esperiti, è risultato che a carico del soggetto fosse pendente un ordine di esecuzione per l’espiazione presso il domicilio delle pene detentive emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pordenone in data 24 luglio 2020, poiché ritenuto colpevole dei reati di “introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione”, commessi in Caorle (VE) il 15 giugno 2016.

L’arrestato, condannato alla pena definitiva di 10 mesi, è stato condotto presso il proprio domicilio per l’espiazione della pena.

Tentato furto a Pontecorvo: arrestato 25enne di Esperia

Gli stessi militari, inoltre, hanno deferito per “tentato furto” un 25enne di Esperia, già censito per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

A seguito della segnalazione da parte di un cittadino, in pochissimo tempo i Carabinieri hanno identificato il 25enne che aveva tentato di rubare un’autovettura parcheggiata nel centro abitato di Pontecorvo, non riuscendovi grazie all’intervento del proprietario della stessa.

Vistosi scoperto il soggetto si allontanava velocemente, ma in poco tempo veniva rintracciato ed identificato dai militari operanti nel centro della città.