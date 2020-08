Anzio, disinfestazione e derattizzazione sul territorio: calendario e orari

Trattamenti di disinfestazione e derattizzazione in corso, fino al 25 settembre, sul territorio comunale di Anzio. Il calendario completo degli interventi, con i consigli per la cittadinanza

Il calendario

L’Assessorato alle Politiche Ambientali e Sanitarie del Comune di Anzio informa la Cittadinanza che, fino al 25 settembre, su tutto il territorio comunale e presso le strutture pubbliche, è in corso un doppio trattamento di disinfestazione e derattizzazione.

“Durante i trattamenti di disinfestazione notturni, previsti zona per zona dalle ore 23.00 e le ore 04.00, – comunica l’Assessore alle politiche ambientali e sanitarie, Giuseppe Ranucci – i cittadini sono invitati a chiudere le finestre ed a non esporre all’esterno alimenti ed indumenti, tenendo in casa gli animali domestici”.