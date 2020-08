Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma IV Miglio Appio hanno denunciato una 53enne nomade, con precedenti, con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica.

I fatti

Intervenuti in via Torricola su richiesta del personale specializzato della società erogatrice, i Carabinieri hanno accertato che la donna, mediante la manomissione dei sigilli di un contatore elettronico della rete elettrica lungo la via, alimentava con un collegamento fraudolento tre roulotte ad uso abitativo, poste abusivamente nell’area regionale del parco Appia Antica, sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il danno rilevato durante il sopralluogo è stato quantificato in 16.000 euro. L’area è stata messa in sicurezza mentre la donna è stata deferita all’Autorità Giudiziaria.

Foto di repertorio