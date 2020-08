Le lezioni scolastiche nel Lazio riprenderanno il 14 settembre 2020. Sarà la prima tappa di un percorso che quest’anno sarà più differente che mai.

Anno scolastico 2020/2021: tutte le date

Dopo la partenza, nella speranza che non ci siano ricadute dovute a eventuali focolai, gli studenti torneranno a riposarsi per le consuete vacanze di Natale dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021; poi si fermeranno per le vacanze pasquali dal 1 aprile al 6 aprile 2021. Ricordiamo che, esclusivamente per l’imminente anno scolastico 2020/21, la Regione Lazio approva d’ufficio il calendario scolastico con 3 giorni di sospensione della didattica.

Le date in questione sono quelle di lunedì 7 dicembre 2020, lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno 2021. La Regione non richiede quindi alle Istituzioni scolastiche la comunicazione delle eventuali variazioni al calendario scolastico, che di solito arriva entro il 15 luglio. Questo ovviamente accade in via del tutto eccezionale per quest’anno. Il rompete le righe e l’ultimo giorno di lezioni è previsto per l’8 giugno 2021.