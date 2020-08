Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera 5 agosto 2020. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, mercoledì 5 agosto 2020: programmi in TV in onda stasera

RAI 1

20:30 – Techetechetè St 2020

21:30 – Zavoli storia di un cronista

23:47 – Tg1 TG1 60 Secondi

23:50 – Superquark Natura St 2020 – Nel Grande Blu

00:45 – RaiNews

01:15 – Che tempo fa

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Squadra Speciale Cobra 11 – I guardiani di Engonia – Senso di colpa

23:05 – E la chiamano Estate

00:15 – Un Caso di Coscienza 5 Gioco sporco

RAI 3

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Un fragile legame

23:05 – TG Regione

23:10 – TG3 Linea notte estate

23:41 – Meteo 3

23:45 – Marguerite

RAI 4

20:31 – Criminal Minds VII ep.21

21:19 – Resident Evil: Retribution

23:01 – Legion

00:43 – X-Files ep.15

01:35 – X-Files ep.16

CANALE 5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – RIASSUNTO – COME SORELLE

21:21 – COME SORELLE – 1aTV

00:00 – STATION 19 II – UN TRENO IMPAZZITO – 1aTV

00:53 – TG5 – NOTTE

ITALIA 1

20:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL PARACADUTISTA

21:17 – SPECIALE – LINCOLN RHYME – CACCIA AL COLLEZIONISTA DI OSSA – 1aTV

21:20 – CHICAGO FIRE – SOTTO COPERTURA – 1aTV

22:10 – CHICAGO P.D. – UOMINI ONESTI – 1aTV

23:00 – CHICAGO FIRE – LA TASK FORCE – 1aTV

23:52 – BATTITI LIVE

CANALE 20

20:42 – THE BIG BANG THEORY I – LA REAZIONE ALLE ARACHIDI

21:04 – THE SINNER II – 5 – 1aTV

22:02 – THE SINNER II – 6 – 1aTV

23:02 – DOOMSDAY 1 PARTE

00:09 – TG COM

00:14 – METEO

00:16 – DOOMSDAY – 2 PARTE

RETE 4

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:25 – #CR4 LA REPUBBLICA DELLE DONNE REMIX

00:00 – MINA-IERI & OGGI

02:02 – TG4 L’ULTIMA ORA – NOTTE

CINE 34

21:10 – MALEDETTO IL GIORNO CHE T’HO INCONTRATO – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – MALEDETTO IL GIORNO CHE T’HO INCONTRATO – 2 PARTE

23:25 – C’ERA UN CINESE IN COMA

01:25 – LA COGNATINA

RAI MOVIE

21:10 – Notte prima degli esami – Oggi

22:55 – L’estate addosso

00:40 – The Last Kiss

02:25 – Benvenuti in paradiso

PARAMOUNT CHANNEL

20:20 – La Tata

21:10 – Take Two

21:50 – Take Two

22:35 – Take Two

23:25 – The Door in the Floor

01:25 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

IRIS

21:00 – FRATELLO DOVE SEI?

23:19 – MICKEY OCCHI BLU

01:22 – SPY

03:19 – CIAKNEWS

TV8

20:55 – Diretta Gol Europa League Ottavi Ritorno Live

23:00 – UEFA Europa League Postpartita Ottavi Ritorno Live

00:00 – Terzo Tempo Europa Ep. 12 Live

00:30 – Highlights UEFA Europa League

01:00 – Vendetta e redenzione

TV9

20:10 – Little Big Italy – Las Vegas

21:35 – Anna and the King

00:15 – Clandestino

00:30 – Clandestino

01:10 – Clandestino – Il cartello di Sinaloa

CIELO

20:25 – Affari di famiglia Spiati da una penna

20:50 – Affari di famiglia Un piccolo Frankenstein

21:20 – 3-Headed Shark Attack

22:55 – Mai stata meglio

00:40 – La ragazza di Trieste

LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Atlantide – Hiroshima

01:45 – TG LA7 Notte

01:55 – In Onda (r)

02:35 – L’Aria che Tira Estate (r)

LA7 D

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Sesso, bugie e videotape

23:15 – Ore 10: calma piatta

01:55 – La mala educaxxxion

SPIKE

20:40 – Supernatural Scontro Tra Vampiri

21:30 – The Librarian – La maledizione del calice di Giuda

23:05 – The Librarian – Ritorno alle miniere di Re Salomone

00:50 – Supernatural Situazioni Molto…Animate

01:30 – Supernatural Scontro Tra Vampiri

TOP CRIME

21:10 – GONE – LA BAMBINA SCOMPARSA

22:00 – GONE – LA CORSA

23:00 – DECEPTION I – IL PIAZZAMENTO

23:55 – DECEPTION I – IL CODICE CIFRATO

00:50 – DECEPTION I – L’ULTIMA ILLUSIONE

GIALLO TV

21:15 – Vera

23:05 – L’ispettore Barnaby – La mela marcia

01:00 – The Listener – La vendetta

01:45 – The Listener – Delitti incrociati

02:40 – Law & Order Cane rabbioso