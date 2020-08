Frosinone, sfonda il vetro di un’auto per rubare portafogli e cellulare

I Carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo, a seguito di un’efficace attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà per “furto aggravato” un 37enne del posto, già censito per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti.

L’uomo, nella serata dello scorso 18 luglio, dopo aver infranto il vetro di un’utilitaria parcheggiata nei pressi dello stadio Benito Stirpe, trafugava dal suo interno un portafogli ed un telefono cellulare.

Nei confronti dello stesso, individuato grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza, verrà avanzata anche richiesta per l’applicazione di idonea misura di prevenzione.