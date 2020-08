Così in una nota Dario Nanni, consigliere del Gruppo Misto del VI Municipio:

“Ora vedremo come stanno effettivamente le cose sugli svincoli del tratto urbano della A24, quelli dove sono stati posizionati i caselli”

“Ho presentato formalmente una richiesta al Segretario Generale del Comune di Roma per sapere se quegli svincoli, sui quali sono stati installati i caselli autostradali di Ponte di Nona, Settecamini e Lunghezza, sono ancora di proprietà del Comune di Roma o sono stati ceduti a terzi. Nel caso in cui gli stessi siano stati dati ad altri, temporaneamente o definitivamente, ho chiesto di avere copia dell’atto di cessione”.

“Questo atto è doveroso per ricostruire quello che è accaduto in questi ultimi dieci anni su questa vicenda. A questo punto – conclude Nanni – se quei tratti di strada non sono stati ceduti dal Comune, chiederemo alla stessa amministrazione capitolina, copia dell’accordo con cui ha autorizzato il concessionario autostradale a installare i caselli su quegli svincoli”.

