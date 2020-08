Roma, Centro Storico – Sorprese a forzare il portone di un’abitazione. Fermate due nomadi trovate in possesso di numerosi “attrezzi da lavoro”.

Il furto sventato dalle Forze dell’Ordine

Ieri pomeriggio, nel corso dei quotidiani controlli finalizzati al contrasto dei reati predatori, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno denunciato due nomadi, di 22 e 19 anni, entrambe già note alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso.

I Carabinieri hanno notato le due aggirarsi con fare sospetto tra le vie del centro storico e le hanno seguite per un breve tratto fino a che le hanno sorprese mentre cercavano di forzare la serratura del portone di un’abitazione in Via della Fontanella Borghese.

I Carabinieri le hanno bloccate e identificate, sequestrando quanto rinvenuto nei loro zaini: una lastra artefatta, due cacciaviti, una chiave inglese e un paio forbici.

Portate in caserma le complici sono state entrambe denunciate a piede libero all’Autorità Giudiziaria. Durante gli accertamenti è emerso, però, che la 19enne era colpita da un’ordinanza di sostituzione di misura cautelare della permanenza in casa con quella del collocamento in comunità, emessa in data 17 settembre 2019, dal Tribunale per i Minorenni di Genova, ed è stata quindi accompagnata presso una comunità a Cisterna di Latina.

