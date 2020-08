Roma – Proseguono i controlli della Polizia Locale in vari quartieri della Capitale, per contrastare i fenomeni di abusivismo commerciale e per tutelare la salute degli avventori.

Operazione di decoro stradale

Questa mattina sono scattate le operazioni in Via Fra Albenzio da parte del Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno portato al sequestro di 5 quintali di merce, poi distrutta a mezzo Ama. L’intervento degli agenti ha permesso di ripristinare il decoro nella strada, liberata da un vero e proprio mercatino abusivo, in prossimità della stazione metro Cipro. I marciapiedi erano stati occupati da oggetti di vario genere, come abiti usati e merce perlopiù proveniente dai cassonetti dell’immondizia che, oltre a limitare il transito pedonale, rendeva indecorosa e insalubre la via.

Ad Ostia, dopo le verifiche effettuate nel fine settimana, ieri le pattuglie del X Gruppo Mare e del GSSU della Polizia Locale di Roma Capitale hanno posto sotto sequestro oltre 5000 articoli, venduti senza alcuna autorizzazione lungo il litorale e nelle vie commerciali di Ostia. Elevate sanzioni per oltre 20mila euro ai danni di diversi venditori abusivi.