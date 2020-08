Concorso per 70 unità per la commissione per l’attuazione del progetto Ripam

COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessive settanta unita’ di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, di cui sessanta di Area III, posizione retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico e dieci, di cui una riservata ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di categoria A, parametro retributivo F1, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, per diversi profili professionali. (GU n.59 del 31-07-2020)

LA COMMISSIONE RIPAM

Delibera:

Art. 1

Posti messi a concorso

1. E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il

reclutamento di complessive settanta unita’ di personale non

dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, di cui sessanta di Area

III, posizione retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero

dello sviluppo economico e dieci di categoria A, parametro

retributivo F1, da inquadrare dei ruoli della Presidenza del

Consiglio dei ministri nei profili di seguito specificati:

a) profilo funzionario informatico/specialista di settore

scientifico tecnologico (Codice CU/INFO) per complessive

quarantacinque unita’, di cui trentacinque da inquadrare con il

profilo di funzionario informatico nell’Area III – F1 dei ruoli del

Ministero dello sviluppo economico e dieci, di cui una riservata ai

sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare con

il profilo di specialista di settore scientifico tecnologico nella

categoria A – parametro retributivo F1 dei ruoli della Presidenza del

Consiglio dei ministri, in possesso di competenze specifiche in

materia di:

tecniche di programmazione e conoscenza dei linguaggi (Java,

C++, Python, PHP, Javascript);

basi di dati (SQL e NO-SQL);

sistemi operativi (Windows, Linux, Android, IOS);

crittografia applicata (tecniche crittografiche, meccanismi a

chiave);

tecniche di analisi forense;

reti locali: protocolli e protezione;

protocolli di rete (TCP/IP, OSPF, BGP, MPLS, ecc.);

aspetti connessi alla cyber security: tecniche di attacco e

mitigazione;

sicurezza in ambito 5G, IoT ed automazione e controllo

industriale (es. Scada);

sicurezza in ambito cloud;

metodologie e strumenti di vulnerability assessment e

penetration testing a livello di componenti e sistemi ICT;

conoscenza della normativa in materia di sicurezza

informatica e di protezione dei dati personali;

conoscenza della lingua inglese;

b) profilo funzionario tecnico (Codice CU/ELET) per complessive

quindici unita’ con competenze in ambito elettronico, da inquadrare

nell’Area III – F1 dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico,

in possesso di competenze specifiche in materia di:

conoscenza di base nel campo delle tecnologie elettroniche;

analisi di circuiti integrati digitali e/o analogici sia dal

punto di vista funzionale e sia topografico;

architettura dei processori;

strumentazione elettronica di test e tecniche di misura;

conoscenza di base sulla microscopia elettronica;

conoscenza della normativa in materia di sicurezza

informatica e di protezione dei dati personali;

conoscenza della lingua inglese.

c) profilo funzionario tecnico (Codice CU/TELE) per complessive

n. 10 (dieci) unita’ con competenze in ambito di telecomunicazioni,

da inquadrare nell’Area III – F1 dei ruoli del Ministero dello

sviluppo economico, in possesso di competenze specifiche in materia

di:

reti di telecomunicazioni e protocolli (UMTS/LTE/5G);

principali standard di comunicazioni radio (GSM, UMTS, LTE);

reti radiomobili di nuova generazione: Cloud RAN, Small Cell,

NFV (Network Function Virtualization), SDN (Software Defined

Network), Heterogeneous Networks (Het Net), Mobile Edge Computing;

linguaggi di programmazione ad alto livello ai fini del

controllo e configurazione dell’infrastruttura di rete. Protocolli

per sistemi di commutazione a pacchetto (OSPF, BGP, MPLS, Open Flow);

fondamenti di linguaggi di programmazione ad oggetti (C++,

Java, Python, Javascript);

architetture logiche end-to-end per le reti 4G e 5G;

specifiche 3GPP per la RAN 4G e 5G;

architetture di rete Core (PC/EPC) e RAN (3G: nodeB, RNC; 4G:

enodeB);

interazioni RAN e Core Network;

tecniche cloud e SDN/NFV;

reti locali, protocolli e protezione;

protocolli di rete (TCP/IP, OSPF, BGP, MPLS, ecc);

aspetti connessi alla cybersecurity: tecniche di attacco e

mitigazione;

sicurezza in ambito 5G, IoT ed automazione e controllo

industriale (es. Scada);

sicurezza in ambito Cloud;

conoscenza della normativa in materia di sicurezza

informatica e di protezione dei dati personali;

conoscenza della lingua inglese.

2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15

marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e’ riservato ai

volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate

congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai

volontari in servizio permanente, nonche’ agli ufficiali di

complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata

che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in

possesso dei requisiti previsti dal bando.

3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente,

nonche’ i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto

della formulazione delle graduatorie finali di merito di cui al

successivo art. 11, nel limite massimo del cinquanta per cento dei

posti relativi a ciascun profilo.

Fonte: Gazzetta Ufficiale