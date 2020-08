Concorso per 29 persone all’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione

ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CONCORSO (scad. 27 agosto 2020)

Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di ventinove posti di collaboratore tecnico VI livello e di tre posti di collaboratore amministrativo VII livello, a tempo determinato. (GU n.58 del 28-07-2020)

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di trentadue unita' di personale di cui ventinove unita' nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER), VI livello professionale, e tre unita' nel profilo professionale di collaboratore amministrativo, VII livello professionale. I candidati devono produrre la domanda di partecipazione al concorso utilizzando le modalita' indicate nel bando. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno non festivo decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al concorso, e' pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Invalsi: www.invalsi.it, sezione Risorse Umane, Bandi e avvisi. Date e luoghi di svolgimento delle prove verranno pubblicati sul sito ufficiale dell'Invalsi. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.

Fonte: Gazzetta Ufficiale