A1 Milano-Napoli, Diramazione Roma Sud D19: chiusura notturna dell’immissione sull’A1.

La situazione sull’A1

Sulla A1 Milano-Napoli Diramazione Roma Sud, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 23:00 di martedì 4 alle 5:00 di mercoledì 5 agosto, sarà chiuso il ramo di svincolo di immissione sulla A1 Milano-Napoli in direzione Firenze.

Le alternative

In alternativa, per i veicoli provenienti dalla Diramazione Roma Sud si consiglia di immettersi in A1 Milano-Napoli in direzione Napoli, uscire alla stazione di Valmontone e rientrare dalla stessa in direzione Firenze.

Per i veicoli in transito su G.R.A. si consiglia di prendere l’autostrada A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per l’autostrada A1 Milano-Napoli in direzione Firenze.

