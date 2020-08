Roma – Via i sanpietrini da alcune strade della Capitale, continua il piano della Sindaca Raggi.

Con questo post su Twitter la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, annuncia il proseguimento del “Piano Sanpietrini” con cui si vengono a rimuovere gli storici sanpietrini da alcune vie della Capitale:

Non si ferma il “Piano Sanpietrini”. Il cantiere in via IV Novembre va avanti: addio sanpietrini, al loro posto arriva l’asfalto e una strada tutta riqualificata: https://t.co/mjjCiHcIKy pic.twitter.com/bNSX9aqsYk

