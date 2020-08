Di seguito riportiamo il bollettino coronavirus di oggi, lunedì 3 agosto 2020, nel Lazio commentato dall’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato.

La situazione di oggi, lunedì 3 agosto 2020, nel Lazio

Oggi registriamo 15 casi e un decesso. Di questi 9 sono casi di importazione: tre casi dalla Romania, due casi dalla Repubblica Domenicana, uno dall’Ucraina, uno dall’Iran, uno da India e uno dal Bangladesh. Oggi abbiamo due rientri in bus dalla Romania e uno dall’Ucraina.

Voglio rivolgere un invito a chi rientra dai paesi ad alta incidenza come la Romania la Bulgaria e la Moldavia a recarsi al drive-in del Forlanini per i test e al rispetto del distanziamento e dell’utilizzo della mascherina. I casi di importazione e la movida sono in questa fase gli elementi da attenzionare. A Fregene e Sabaudia cluster dovuti al calo di attenzione e la movida.

A Fregene è stato chiuso lo stabilimento ‘Levante’ per una positività, è in corso il contact tracing. Una festa in spiaggia con circa 90 persone il 25 luglio. Sono assembramenti da evitare. Prosegue inoltre l’indagine epidemiologica a Sabaudia e finora i primi 200 tamponi sono tutti negativi. Nella Asl Roma 1 sono 4 i casi nelle ultime 24h e tra questi un uomo e una donna di di nazionalità rumena, la donna è rientrata con un bus dal Paese di origine e ora sono entrambi ricoverati allo Spallanzani. Attivate le procedure del contact tracing internazionale.

Due casi riguardano una donna di nazionalità indiana e una donna di nazionalità Iraniana entrambe con link a casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 2 sono 4 i casi nelle ultime 24h e di questi un uomo di nazionalità del Bangladesh testato al drive-in e due casi con link a casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 3 un caso nelle ultime 24h e si tratta di una donna di nazionalità rumena rientrata con un bus dal Paese di origine, avviata l’indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 4 sono tre i casi nelle ultime 24h e tra questi una donna di rientro dall’Ucraina con i bus è in corso il contact tracing internazionale e un caso di una donna con un link ad un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 6 un caso nelle ultime 24h e si tratta di un uomo di Anzio con link ad un caso già noto e isolato, in corso l’indagine epidemiologica. Infine per quanto riguarda le province sono due i nuovi casi nelle ultime 24h e riguardano la Asl di Latina si tratta di un uomo e una donna di rientro dalla Repubblica Dominicana con scalo a Madrid, in corso l’attività del contact tracing internazionale. La Asl di Frosinone è Covid Free “ .

I dettagli

