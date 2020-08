Coronavirus, Unità di Crisi Regione Lazio: a Fregene (RM) chiusura preventiva di un’attività per caso positivo Covid-19.

Chiusura preventiva

il titolare dello stabilimento balneare Levante di Fregene ha disposto la preventiva chiusura dell’attività per una positività al COVID-19.

La Asl Roma 3 sta predisponendo l’indagine epidemiologica per rilevare i contatti stretti. Verrà messo a disposizione il drive in di Casal Bernocchi per eseguire i test necessari.

Contattato il sindaco di Fiumicino.

FOTO DI REPERTORIO