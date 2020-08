Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, giovedì 6 agosto 2020: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Sei mai stata sulla luna?

23:32 TG1 60 Secondi

23:35 Destini incrociati

01:40 RaiNews24

02:12 Che tempo fa

02:15 Sottovoce

02:45 Una moglie americana

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Due donne e un segreto

23:00 Blue Bloods – Strane accoppiate

23:45 Ponte San Giorgio Ponte italiano

00:35 Sorgente di vita

01:05 Harsh Times – I giorni dell’odio

02:50 Rex – I nomi delle stelle

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 Vox populi

20:45 Un posto al sole

21:20 In arte Mina

23:15 Narcotica

00:00 TG Regione

00:05 TG3 Linea notte estate

00:34 Meteo 3

00:40 Cultura presenta Newton – Agricoltura sostenibile e possibile

01:15 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:27 Mamma Mia!

23:42 To Rome With Love

02:13 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:32 Media Shopping

02:51 La Poliziotta Fa Carriera

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Zelig

00:15 Gli Angeli della Vittoria – I Parte – Campi di Battaglia II

01:15 Tg5

01:49 Meteo.It

01:50 Paperissima Sprint Estate

6 Italia 1

20:40 Astro Quest – C.S.I. – Scena del Crimine

21:27 Speciale – Lincoln Rhyme – Caccia Al Collezionista di Ossa

21:30 300

23:55 Ouija – L’Origine del Male

01:51 Berlino Giovedì 6 Agosto – Campionato Formula E

02:46 Studio Aperto – la Giornata

02:58 Sport Mediaset – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 Propaganda Live – Corsi di recupero

00:35 Tg La7

00:45 L’aria che tira

8 TV8

20:30 UEFA Europa League

20:55 Diretta Gol Europa League

23:00 UEFA Europa League

00:00 Terzo Tempo Europa

00:30 Highlights UEFA Europa League

01:00 Vendetta e redenzione

02:40 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:10: Little Big Italy – Queens

21:35: Ronin

23:45: Clandestino – Gli eredi di Escobar

01:10: Clandestino – American Guns. 1A parte

02:30: Airport Security Spagna

20 Venti

20:02 Formula e Berlino Podio

20:16 Il Fattore Mandarino – The Big Bang Theory I

20:42 Il Paradigma del Pesce Guasto – The Big Bang Theory II

21:04 2 Cavalieri A Londra

23:33 The Sinner II, 5

00:20 The Sinner II, 6

01:15 Compagni di Scuola – Lucifer III

01:55 Cavia Infernale – Lucifer III

02:35 Vento Nero – Renegade III

21 Rai 4

20:33 Criminal Minds VII ep.23

21:20 Il principio del piacere ep.5

22:17 Il principio del piacere ep.6

23:20 Most beautiful island

00:47 X-Files ep.17

01:39 X-Files ep.18

02:26 Cold Case IV ep.16

22 Iris

20:05 Bande Rivali – Walker Texas Ranger

21:00 Ballistic

23:04 Defiance – I Giorni del Coraggio

01:42 Limite Estremo

23 Rai 5

20:14 Prossima fermata Australia

21:15 Di-stanze musicali

21:49 Opera – Cavalleria rusticana dai Sassi di Matera

23:09 Duran Duran – There’s Something You Should Know

00:10 Marvin Gaye, What’s Going On

01:12 The Queens Of Pop

01:38 Rai News Notte

01:39 Arte passione e potere

02:32 Prossima fermata Australia

24 Rai Movie

21:10 Transcendence

23:10 The Tourist

00:55 La Calandria

02:40 L’affittacamere

25 Rai Premium

21:20 La buona battaglia – Don Pietro Pappagallo

23:25 Il Commissario De Luca – Via delle oche ep. 4

01:10 La Squadra 5 – p.7

03:00 Good witch 4 – Come una Merriwick ep. 7

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Dead Ant

23:15 Piranha 3D

00:45 The Boob Cruise – In crociera con le maggiorate

01:45 Big Like Me – Le dimensioni del sesso

27 Paramount Network

20:10 La Tata

21:10 Piccole donne

23:00 Grandi speranze

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

19:00 Santa Messa

19:35 Attenti al lupo

20:00 Santo Rosario

20:30 Tg 2000

20:50 Sconosciuti

21:10 Dear Frankie

22:55 Indagine ai confini del sacro

23:25 La compieta

23:45 Il Santo Rosario

00:10 L’Ora Solare

01:00 Siamo noi

01:35 Il diario di Papa Francesco

02:00 Sconosciuti

02:20 La missione nella foresta

29 LA7d

19:20 Hawthorne

20:25 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 La mala educaxxxion

02:15 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Step Up – Dance It Up!

23:10 Cinderella Story – Se la Scarpetta Calza – Cinderellas

01:16 Bomba A Orologeria – una Mamma per Amica IV

01:59 Rapporti Difficili – una Mamma per Amica IV

02:39 Sepolta Viva – The Originals III

03:19 L’ Alleanza – The Originals III

31 Real Time

20:20: Cortesie per gli ospiti – Francesca e Alex vs. Eva e Guido

21:20: Vite al limite – Maja

23:05: Sorelle al limite – Le Slaton

00:00: Sorelle al limite – Libertà

00:50: Vite al limite: e poi – Kandi e Brandi

02:35: Vite al limite: e poi – Doug e Erica

34 Cine34

21:09 Spaghetti a mezzanotte

22:56 Fracchia, la belva umana

00:49 Elena si, ma… di Troia

02:18 Senza sapere niente di lei

35 Focus

20:15 Caos in Cabina – Indagini Ad Alta Quota IX

21:15 Distrazioni Letali – Mayday: Air Disaster – The Accident Files I

22:15 Fuoco in Cabina – Mayday: Air Disaster – The Accident Files I

23:15 La Maledizione di Tutankhamon – Cose di Questo Mondo III

00:15 La Maledizione del Mostro Marino – Cose di Questo Mondo III

01:15 Pilota Vs Aereo – Indagini Ad Alta Quota IX

02:02 Tgcom24

02:04 06/08/2020 – Meteo Focus

02:05 La Fine del Petrolio – Mega Disastri II

02:50 Sepolti Nella Palude – Le Mummie Parlanti

38 Giallo

20:15: Law & Order – i due volti della giustizia – Passione

21:10: Liar – L’amore bugiardo

23:10: Vera

01:05: The Listener – Virus letale

02:00: The Listener – il supereroe

02:55: Law & Order – i due volti della giustizia – Bravo Mike!

39 TOP Crime

19:19 Rizzoli & Isles

21:13 Law & Order: unità speciale

22:58 Gone

00:54 Law & order: unità speciale

02:17 Murder in the first

49 Spike TV

20:00 Supernatural

21:30 True Justice

01:20 Supernatural

52 DMAX

20:30: Undercut: l’oro di legno

22:25: Predatori di gemme

00:15: Case infestate: fuori in 72 ore – Oliver House

01:05: Case infestate: fuori in 72 ore – la prigione di Shrewsbury

01:55: Alieni: nuove rivelazioni – Luoghi dimenticati

02:15: Alieni: nuove rivelazioni – Luoghi alieni

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. Chiesa e mafia con il Prof. Alberto Melloni

21:10 a.C.d.C. L’Impero del tempo p.1

22:10 a.C.d.C. L’Impero del tempo p.2

23:05 Biografie – Sergio Zavoli – Il giornalismo d’inchiesta

00:25 Mondmilito (04/08/1914 – 10/08/1914)

00:30 Notiziario – RaiNews24

00:35 Il giorno e la storia

00:50 Passato e Presente. Chiesa e mafia con il Prof. Alberto Melloni

01:30 Cronache dall’antichità. Dal mito alla storia p.7

02:30 Conflitti -Storia della Bomba Atomica P.4

55 Mediaset Extra

21:15 Battiti Live

00:00 Avanti un Altro

01:08 Tgcom24

01:15 La Notte Vola

59 Motor Trend

20:25: Affari a quattro ruote – Porsche 996

21:20: Affari a quattro ruote – la VW Fastback del 1970

22:15: Meccanici si nasce – Midwest Shop

23:05: Meccanici si nasce – SEMA

23:55: Meccanici si nasce – la Deville del 1960

00:45: Meccanici si nasce – la Volkswagen del 1963

01:40: Iron Garage – la Ford Ranch

02:30: Iron Garage – Lincoln Continental

66 Italia 2

20:05 Il Segreto dell’Acqua Sovrumana – Dragon Ball Super

20:30 Voglia di Libertà – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:55 La Lettera di Sabo – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Batman

23:50 L’ Impero Dei Lupin

01:37 La Navetta Espresso per il Nord – Shameless

02:34 Simulcast Radio 101