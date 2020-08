Polizia Locale, controlli nelle aree movida e sul litorale romano: isolate alcune zone e sanzioni per consumo irregolare di alcolici. Ad Ostia sequestrati decine di lettini abusivi.

Gli accertamenti

Oltre 2000 accertamenti in questo fine settimana da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Attenzione particolare alle principali zone interessate dal fenomeno della “movida”, anche con pattuglie in presidio fisso, per verificare il rispetto delle norme anti-alcol e per il contenimento del contagio: attivate le procedure di isolamento in alcune aree per assembramenti e contestati 47 illeciti per consumo, vendita e somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito.

In particolare nei quartieri di Trastevere, Monti, Piazza Bologna, Ostiense, si è reso necessario chiudere le piazze per contrastare assembramenti che impedivano, di fatto, l’osservanza delle disposizioni previste per la limitazione del contagio.

Le verifiche hanno riguardato anche locali pubblici ed esercizi commerciali con 32 irregolarità rilevate, tra cui 8 casi sanzionati per violazione delle disposizioni sulla tutela della salute pubblica.

Controlli mirati anche ad Ostia dove ieri gli agenti hanno posto sotto sequestro decine di lettini e ombrelloni noleggiati abusivamente sul lungomare Amerigo Vespucci da un cittadino di nazionalità italiana di 50 anni. A suo carico oltre 1000 euro di sanzione per lo svolgimento dell’attività illecita. La vigilanza sul litorale è andata avanti fino a tarda sera anche per verificare l’osservanza delle norme anti-Covid presso i locali della zona.

Oltre 500 i comportamenti irregolari o pericolosi sanzionati nel corso delle verifiche sulla sicurezza stradale, alcuni dei quali commessi a bordo di monopattini. Ottanta invece i veicoli rimossi per divieto di sosta e intralcio alla circolazione.

Foto di repertorio