San Basilio e Artena: vasti incendi a causa di sterpaglie

Nella giornata di oggi, sabato 1 agosto 2020, sono divampati due vasti incendi: uno nella zona periferica di Roma in via Giovanni Battista Manzella, e uno ad Artena.

Incendi di sterpaglie

Dalle ore 13 circa, si sta intervenendo nella zona periferica di Roma in via Giovanni Battista Manzella e nel Comune di Artena in via piano della Civita per vasti incendi di sterpaglie e colture che stanno impegnando diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando VVF di Roma con l’ausilio di autobotti e supporto aereo con il Drago 57.

Presenti sul posto anche il personale DOS e moduli della protezione Civile.