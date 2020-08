Colleferro, Rocco Sofi sarà candidato a sindaco con Fratelli d’Italia

Fratelli D’Italia avrà il suo candidato a Sindaco al Comune di Colleferro: si tratta di Rocco Sofi. A confermarlo, attraverso una nota, il Presidente provinciale romano di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

La nota del deputato e Presidente provinciale romano di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

“Abbiamo ascoltato il territorio e valutato la figura più rappresentativa e competente per la carica a Sindaco per Colleferro.

Lo spirito di servizio e le capacità amministrative di Sofi sono certo troveranno ampia adesione sia in termini di alleanze politiche, ma ancor di più tra i Colleferrini. Una sfida importante in una città importante che grazie all’unità di intenti e la concretezza del progetto politico può garantire a Colleferro sicuramente due cose: fine dei giochi di palazzo del PD e gli accordi notturni con Zingaretti sulla sanità nella valle del Sacco e finalmente un’amministrazione che pensa solo agli interessi dei colleferrini e non a quelli del partito diversamente democratico” .