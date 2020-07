È praticamente tutto pronto per il grande ritorno del calcio europeo. L’Europa League torna in campo dopo lo stop forzato causa Covid-19. Inter e Roma sono impegnate in due grandi match, ma dove verranno trasmesse le partite?

Inter e Roma impegnate in Europa League: dove vedere i match

Siviglia-Roma e Inter-Getafe, sono queste le partite di Europa League che dovranno affrontare le due squadre italiane agli ottavi di finale. La squadra di Antonio Conte sarà impegnata mercoledì 5 agosto 2020 contro gli spagnoli presso l’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen mentre i giallorossi, guidati da Fonseca, se la vedranno contro il Siviglia dell’ex Monchi allo Schauinsland-Reisen-Arena, in Germania, giovedì 6 agosto 2020 alle ore 18:55.

Tanti i dubbi di formazione per i due allenatori che, una volta terminate le lunghe fatiche del campionato, dovranno conquistarsi il pass per il turno successivo in Europa e, chissà, l’ambita coppa che vorrebbe dire anche ingresso diretto alla prossima Champions League (soprattutto per la Roma).

Dove vederla? Inter-Getafe sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e sarà visibile in streaming su Sky Go. C’è da sottolineare che, secondo quanto trapela, il match potrebbe essere trasmesso anche in chiaro su Tv8 ma, al momento, non c’è nulla di ufficiale.

Brutte notizie per i tifosi della Roma. Difatti, Siviglia-Roma, non verrà trasmessa in chiaro. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport, in particolare su Sky Sport 1 e Sky Sport 252. Discorso diverso per la gara di ritorno che, salvo modifiche, sarà trasmetta su Tv8.