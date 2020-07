CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘TEST A BUS PRESTO ANCHE A STAZIONE ANAGNINA E DRIVE-IN FORLANINI’

MISURA DI POTENZIAMENTO PER AUMENTARE PREVENZIONE INSIEME ALLA QUARANTENA

In merito ai test iniziati ieri per chi proviene dalla Romania, Bulgaria e Ucraina e arriva presso il terminal dei bus di Tiburtina presto inizieranno i test di sieroprevalenza anche presso la Stazione dei bus di Anagnina (Asl Roma 2). Per coloro che sono giunti a Roma da questi Paesi con mezzi propri o con altri vettori da domani è disponibile inoltre il drive-in del Forlanini (piazza Carlo Forlanini – Asl Roma 3).

“Questa è una misura di potenziamento per aumentare i livelli di prevenzione assieme all’istituto della quarantena. E’ una modalità che abbiamo già sperimentato con altre comunità di stranieri presenti a Roma e che ha dato buoni risultati. L’obiettivo primario rimane quello di difendere Roma e il Lazio” ha commentato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.