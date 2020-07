Nel primo pomeriggio di oggi si sta intervenendo in zona Parioli in via monte Parioli per un incendio appartamento al terzo piano. Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento.

L’intervento dei vigili del fuoco

Il pronto intervento del personale VVF ha evitato che le fiamme si propagassero nel resto dei piani.

È stata estratta una persona e assicurata alle cure del 118, ed un’altra disabile messa in luogo sicuro.

Capo turno Provinciale e funzionario di servizio sul luogo dell’incendio. Polizia e carabinieri sul posto per quanto di loro competenza.