Roma – Controlli antidroga dei Carabinieri, 5 pusher in manette in poche ore.

Nelle ultime ore, i controlli antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno portato all’arresto di 5 persone.

Nel pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno sorpreso un 59enne romano mentre cedeva una dose di cocaina ad un acquirente, 54enne tunisino, in via Ennio Bonifazi angolo via Pio VII. Il pusher ha nascosto la droga da cedere all’interno di un pacchetto di sigarette, sperando di eludere un eventuale controllo, ma i Carabinieri si sono insospettiti e hanno fermato i due appena dopo lo scambio. Dopo aver perquisito la casa del 59enne, in via Boccea, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato bilancini di precisione, materiale per il taglio e confezionamento e 2.130 euro in contanti. L’arrestato è stato portato e trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo mentre l’acquirente è stato identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore.

In serata, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno arrestato un 35enne romano, senza occupazione e con precedenti, che nel corso di un normale controllo in via Sacconi, è stato trovato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. La successiva perquisizione nella sua abitazione, poco distante, ha permesso di rinvenire altri 5 grammi della stessa sostanza stupefacente e 2.170 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dello spaccio. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Infine, a Tor Bella Monaca, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di un servizio di osservazione in una nota piazza di spaccio in via dell’Archeologia, hanno fermato per un controllo un 37enne romano, già noto per i suoi trascorsi negli ambienti della droga.

Nel suo marsupio sono stati rinvenuti 11 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 7,1 grammi, un involucro contenente circa un grammo di marijuana e 430 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo è stato arrestato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Sempre i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato una 51enne romana già sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Roma per violazione della legge sugli stupefacenti, sorpresa a cedere una dose di cocaina ad un giovane.

Fermata e perquisita, è stata trovata in possesso altre 20 dosi della stessa droga e denaro contante. L’arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Nella notte, infine, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un 27enne albanese. Transitando in piazza del Pigneto, i Carabinieri hanno notato il giovane che alla loro vista ha tentato di allontanarsi rapidamente al fine di evitare un eventuale controllo e lo hanno fermato. A seguito della perquisizione personale sono stati rinvenuti 8,3 grammi di hashish, suddivisi in 9 involucri di cellophane.

Lo stupefacente è stato sequestrato e l’arrestato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

