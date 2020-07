Zagarolo (RM) – Stanotte attimi di paura per l’incendio scoppiato tra alcune baracche.

Incendio in alcune baracche

Dalle ore 22:45 di ieri sera e fino alle ore 2:00 di stanotte, si è intervenuti nel Comune di Zagarolo, precisamente in Via Angelo Poliziano, per l’incendio di alcune baracche.

Sul posto hanno lavorato 3 squadre del Comando Provinciale VV.F. di Roma con l’ausilio di 2 autobotti.

Non ci sono stati feriti.

Sul posto anche 118 e Carabinieri per quanto di loro competenza.

FOTO DI REPERTORIO