Estate 2020, la prima vera ondata di caldo: clou nel fine settimana

Un’estate calda come non lo era mai stata. Dopo il piacevole trend del primo periodo, gli ultimi giorni di luglio stanno regalando temperature record sul tutta l’Italia e la prospettiva di un week-end davvero rovente. Previste ondate di calore significative soprattutto sul centro-sud, ma tutta l’Italia sarà avvinghiata in un abbraccio tropicale.

La spiegazione, come riportato dal sito specializzato 3bmeteo.com, sta tutta nel campo anticiclonico di matrice nordafricana, che ha preso possesso del Mediterraneo, estendendo la propria influenza verso l’Europa centrale.

Aria calda proveniente da Marocco e Algeria, che porterà le temperature su valori record prossimi ai 40 gradi. Le zone più colpite saranno le aree interne di Sicilia e Sardegna, ma anche in Puglia, Calabria e nel centro Italia – Umbria e Lazio la situazione sarà incandescente nelle zone interne. Nelle coste si respirerà un po’ di più grazie ai venti che soffieranno, ma la situazione sarà destinata ad omologarsi al resto d’Italia nelle ore notturne.

Situazione diametralmente opposta a partire dalla tarda ora di domenica, soprattutto al nord, dove l’alta pressione cederà il passo a fenomeni temporaleschi, per il passaggio di una perturbazione nordatlantica. Previsti anche fenomeni di grande intensità per via del notevole sbalzo termico, che potrebbe portare ad acquazzoni o violente grandinate