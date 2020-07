Vasto incendio di sterpaglie a Morlupo: le fiamme sfiorano il centro abitato

Poco dopo le ore 13 e 30 della giornata odierna, mercoledì 29 luglio 2020, la sala operativa del Comando di Roma ha inviato presso il comune di Morlupo, all’altezza di via della Valle, le squadre dei Vigili del Fuoco di Montelibretti (5a), Campagnano (31a), l’autobotte di Nomentano (Ab6) e il Dos 2.

Motivo del maxi intervento è stato un grosso incendio di sterpaglie. Il tempestivo arrivo degli uomini del 115 ha impedito che le fiamme si propagassero in direzione delle abitazioni, evitando danni ben peggiori.

L’opera di spegnimento delle fiamme è tuttora in corso: il Dos dei Vigili del Fuoco ha richiesto anche l’ausilio di un mezzo aereo per facilitare l’opera di estinzione. Presenti sul posto le forze dell’ordine per garantire il flusso della viabilità, oltre a un mezzo del 118.