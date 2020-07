Nel corso della mattinata di ieri, lunedì 28 luglio, a Fiuggi, i militari della locale Stazione Carabinieri nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, in collaborazione con la polizia locale controllavano ed identificavano un 77enne della provincia di Salerno.

L’uomo è stato infatti sorpreso mentre si aggirava nel centro abitato nei pressi di obiettivi sensibili. Interpellato in merito, non ha saputo fornire una valida giustificazione.

Ricorrendone i presupposti di legge, nei confronti dello stesso veniva inoltrata la proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Fiuggi per anni tre.