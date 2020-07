Nella mattinata odierna, mercoledì 29 luglio, ad Anagni, i militari della locale Stazione Carabinieri, in esecuzione ad uno specifico Ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Frosinone, traevano in arresto un 38enne cittadino albanese, residente nella Città dei Papi e già censito in materia di stupefacenti.

L’uomo dovrà scontare la pena di sei anni di reclusione essendosi reso responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, commesso a Frosinone nel 2017.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato – già agli arresti domiciliari con la prescrizione del braccialetto elettronico – è stato tradotto presso la Casa circondariale di Frosinone.