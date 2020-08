Viaggi, vacanze, eventi culturali, ludici e sportivi. L’emergenza Coronavirus sta causando molte cancellazioni in questi settori ed a farne le spese sono soprattutto i consumatori.

In seguito all’annullamento di un volo o di una crociera, di un concerto o di una manifestazione, viene spesso concesso solo il voucher, negando il diritto al rimborso. Una scelta obbligata che le associazioni Codici e Aeci hanno deciso di contrastare con la campagna “Voucher? No, grazie!”.

“Stiamo ricevendo tantissime segnalazioni in merito a viaggi o concerti annullati – dichiarano Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, ed Ivan Marinelli, Presidente di Aeci – ed in molti casi chi ha acquistato il biglietto si vede rispondere che in cambio può avere soltanto il voucher”.

Gli Sportelli di Codici e Aeci sono attivi su tutto il territorio nazionale per fornire assistenza ai consumatori che si vedono negare la possibilità di scegliere tra voucher e rimborso. A Colleferro è possibile rivolgersi all’avvocato Marina Peretto, in via Dante 6. “L’Unione Europea è stata chiara – afferma il legale, responsabile della delegazione di Codici Colleferro – i consumatori hanno il diritto di scegliere tra voucher e rimborso. Anche l’Antitrust l’ha sottolineato. Con la campagna che abbiamo avviato vogliamo fornire tutta l’assistenza necessaria per ristabilire un diritto che viene ignorato e aggirato con troppa facilità”.

A Colleferro, come detto, è possibile rivolgersi all’avvocato Peretto per segnalare problematiche relative ai rimborsi. È possibile anche mettersi in contatto con le due associazioni, scrivendo a segreteria.sportello@codici.org oppure a assistenza@euroconsumatori.eu. Sui siti delle due associazioni (www.codici.org – www.euroconsumatori.eu) sono inoltre disponibili i moduli di adesione alla campagna.