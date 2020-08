Città Metropolitana di Roma, rinnovati i vertici aziendali di Capitale Lavoro

CITTA’ METROPOLITANA ROMA, CAPITALE LAVORO, ZOTTA: “RINNOVATI I VERTICI AZIENDALI, GRANATA NUOVO AMMINISTRATORE UNICO, SAMMARTINI A CAPO DELL’ORGANO DI CONTROLLO. LAVORO DI SQUADRA, EFFICIENZA E RISULTATI VELOCI”

Sono stati rinnovati i vertici aziendali di “Capitale Lavoro”, Società in house della Città metropolitana di Roma.

La Sindaca Raggi ha nominato il nuovo Amministratore Unico, Dott. Ulderico Granata che guiderà la Società con un contratto triennale. E’ stato rinnovato anche il collegio Sindacale che vede al vertice il Presidente Dott. Giampiero Sammartini e come membri Cinzia Agnelli e Leone del Ferraro.

“Auguro alla nuova dirigenza e all’Organo di controllo un buon lavoro. Aggiungo inoltre che le aspettative per una nuova Governance aziendale è massima. Come ho avuto occasione di dire direttamente ai nuovi organi il lavoro di squadra sarà costante e mi aspetto importanti risultati. Molti progetti sono in cantiere e dobbiamo portarli a termine in tempi molto veloci”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma

“Ringrazio la Sindaca metropolitana Virginia Raggi per la fiducia che mi ha accordato, il Vice Sindaco Teresa Zotta per lo stimolo a velocizzare quanto è stato programmato e soprattutto concretizzare nuovi programmi di sviluppo. Assieme a tutti i dipendenti della Società sapremo lavorare al fianco dell’Ente metropolitano per essere sempre più il suo braccio operativo. Abbiamo chiuso il bilancio aziendale in positivo, ci attende ora un lavoro in linea con quelle che sono gli indirizzi dell’Organo di vertice”.

Ulderico Granata, Amministratore Unico Società “Capitale Lavoro” S.p.A