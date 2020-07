Alatri, incendio in località Mole Bisleti: a fuoco una rimessa per attrezzi

Nella giornata di oggi, lunedì 27 luglio 2020, è scoppiato un incendio ad una rimessa per attrezzi in località Mole Bisleti, ad Alatri.

I fatti

Tanta paura nella zona di Mole Bisleti, piccola frazione di Alatri. Ad intervenire sul posto sono stati i Vigili del Fuoco, con l’ausilio della Polizia Locale, per un incendio scoppiato ad una rimessa per attrezzi regolari. Non si registra nessun danno a persone.

Al momento i motivi dell’incendio restano al vaglio degli inquirenti ma, le prime ipotesi, porterebbero ad un malfunzionamento dell’impianto elettrico.

Potrebbero seguire aggiornamenti.