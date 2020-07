Nell’ambito dei controlli disposti dal Questore nei locali notturni, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale diretta da Angela Cannavale stanotte hanno eseguito diversi accertamenti tra cui un’ispezione presso un noto locale all’Eur, riscontrando il mancato rispetto del protocollo Covid.

I dettagli

In particolare i poliziotti accertavano la presenza di assembramenti durante l’attività danzante, inoltre non tutti i dipendenti indossavano correttamente le mascherine come anche alcuni clienti, soprattutto nella zona adibita a pista da ballo e nel privè.

A seguito del controllo, oltre alla sanzione amministrativa pari a 280 euro, è stata disposta la chiusura delle attività per 4 giorni.