Agosto sarà eccezionalmente il mese delle Coppe europee tra club. La tanto attesa Champions League torna dopo la fine del campionato e in molti si chiedono “quali sono le partite che verranno trasmesse in chiaro da Mediaset, su Canale 5? Scopriamo la risposta.

Champions League 2019/2020: le partite in chiaro trasmesse in tv su Canale 5 da Mediaset

La rete televisiva detentrice dei diritti televisivi per le partite in chiaro ha annunciato il programma completo dei match che verranno trasmessi su Canale 5 in questo particolare finale di stagione, fortemente condizionato dal Covid-19. Ricordiamo che le partite si giocheranno in terreno neutro e non saranno comprensive di andata e ritorno. A partire dagli ottavi di finale ci sarà dunque una partita secca: non è un cambiamento della Champions League, bensì il metodo scelto per far ripartire il calcio europeo nel periodo “post” covid.

Ecco le partite della Final Eight di Champions League che andranno in onda in chiaro su Canale 5

Venerdì 7 agosto la Juventus sarà chiamata a ribaltare la sconfitta per 1 a 0 dell’andata (giocatasi prima del lockdown). Alle ore 21:00, a meno di novità, Canale 5 dovrebbe dunque trasmettere Juventus-Lione. Il giorno dopo, sabato 8 agosto alle ore 21:00, sarà il turno del Napoli. I partenopei dovranno tentare di vincere dopo l’1 a 1 dell’andata contro il Barcellona. A partire dal 12 agosto inizieranno poi i quarti di finale. Mediaset ha annunciato che trasmetterà in chiaro una partita per ogni turno. Dunque, il 12 agosto verrà trasmesso un quarto di finale (qualora dovessero passare entrambe le italiane, bisognerà decidere quale partita andrà in onda, se dovesse passare soltanto una, presumibilmente andrà in onda la partita che la riguarderà, altrimenti sarà scelto il match più interessante). Il 18 agosto verrà trasmessa la semifinale, con lo stesso criterio dei quarti e infine il 23 agosto la finalissima.

Ricordiamo dunque il programma delle partite in chiaro di questa Champions League