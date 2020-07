Imparare il mondo degli investimenti online per circoscrivere i rischi

Il settore è in piena espansione, questo è un dato di fatto incontrovertibile: il trading online sta esplodendo anche in Italia, già da qualche anno. Con la diffusione della pandemia ed il conseguente lock down, quindi con l’obbligo di stare rinchiusi in casa, è aumentata questa attitudine degli italiani verso tale tipologia di investimento.

D’altra parte si tratta di un approccio che rispecchia fedelmente i dettami attuali: utilizzare la rete, nello specifico le piattaforme di trading online, per investire, senza quindi dover uscire da casa. Basta soltanto collegarsi al sito di un broker online, aprire un profilo ed iniziare ad investire.

Ecco perché sono cresciuti, negli ultimi periodi, i dati sul trading online: un approccio moderno che semplifica la fruizione dello strumento trading ma che non ne attenua i rischi. Anzi, teoricamente gli investitori sono maggiormente esposti in quanto lo strumento stesso può finire tra le mani di utenti non adeguatamente formati. E qui subentra la necessità di una formazione solida di base.

L’importanza di formarsi nel trading online

Si parla di formazione quindi, sempre necessaria in qualsiasi mondo ed ancor di più in una materia tecnica come quella del trading online. Il comparto della finanza non concede sconti (e non vuole essere un gioco di parole) ed investire senza conoscere il tema può rappresentare una sorta di suicidio.

Oggi la formazione è semplificata a viaggia a sua volta in rete: ci sono tanti portali, come nel caso di Tradingonlinecorso.com che si occupa di raggruppare le guide gratuite sul web per apprendere il meccanismo del trading. Investire consapevolmente per circoscrivere il pericolo: che non vuol dire comunque avere maggiori possibilità di guadagno.

I pericoli del trading online

Perché il trading online resta pur sempre un investimento a rischio: proprio per la sua natura di essere facilmente accessibile tra l’altro, questi pericoli vengono anche amplificati. Facciamo un esempio concreto: prima per investire bisognava essere un minimo informati, si doveva prendere contatto con un intermediario fisico e andare a trattare.

Oggi ci si può connettere al web, al sito di una delle tante piattaforme di trading, ed essere proiettati in tempo reale nel mondo degli investimenti. Tutti gli asset sono trattabili, azioni e materie prime, valute estere, strumenti derivati, le tanto di moda monete virtuali (o criptovalute).

Ce ne è per tutti i gusti ed il fatto di aver reso così popolare, alla portata di tutti, il trading, ne ha amplificato i rischi: motivo per il quale approcciarsi allo strumento solo dopo averlo approfondito ed analizzato a fondo è operazione preliminare per circoscrivere i rischi.